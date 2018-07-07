Казань, 8 июля, 2018, 01:28 — ИА Регнум. Граффити с изображением хавбека и капитана хорватской футбольной сборной Луки Модрича появилось в Казани напротив гостиницы «Рамада». Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

Fifa.com Лука Модрич

Работа над граффити началась до матча Россия — Хорватия ¼ финала чемпионата мира. По словам мэра города Ильсура Метшина, в Казани таким образом желали победы российской сборной.

Ранее в Казани уже появились портреты Роналду, Месси и Неймара. Однако командам Португалии, Аргентины и Бразилии, за которые выступают эти футболисты, удача не улыбнулась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Сочи российская футбольная сборная уступила команде Хорватии в ¼ финала чемпионата мира. Основное время завершилось ничьей 2:2, однако в серии пенальти счет составил 4:3 в пользу Хорватии. В полуфинале хорватские футболисты сыграют с командой Англии.

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