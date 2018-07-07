Сочи, Краснодарский край, 8 июля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Трудно говорить, писать после таких матчей. Даже думать трудно. Потому что увиденное на поле стадиона «Фишт» в Сочи, без сомнения, самый эпичный матч за всю историю российского футбола. Мы увидели чудо русского преображения.

Андрей Пронин ИА REGNUM Юный российский болельщик

Мы увидели, как футболисты, над которыми ни издевался разве что самый милосердный человек на свете, вдруг стали звёздами мирового уровня. Мы увидели, как сборная, проигравшая всем и вся, на равных сыграла с сильнейшими хорватами в четвертьфинале чемпионата мира. Кто ждал нас там? Да никто! Как никто не ожидал от сборной России победы над сборной Испании, но мы справились.

Сборная России первой забила в ворота Хорватии. Выстрел Дениса Черышева, точно летела ракета «Сармат», тоже стал маленьким чудом. Через 7 минут хорваты отыгрались: навес Марио Манджукича головой замкнул Андрей Крамарич. Во втором тайме нам стало совсем тяжко. Хорваты давили, наваливались — и Иван Перишич угодил в штангу. Мы, как могли, отбивались: били головой Артём Дзюба, Александр Ерохин. А на последних минутах сборная Хорватии буквально придавила нас, но мы выстояли.

Однако чудо произошло позже. И для него понадобилось великое потрясение. В овертайме хорваты заработали право на угловой. Его исполнил, конечно же, Лука Модрич, а наши защитники потеряли в своей вратарской Домагоя Виду — и тот головой замкнул подачу.

Мало бы кто отыгрался после такого шока, но наша сборная пошла вперёд и — заслужила ответный гол. Опасный штрафной заработали россияне. Его отправился подавать Алан Дзагоев. Камера крупным планом показала его лицо — пересмотрите этот момент, обратите внимание на глаза Алана. Он выжигал взглядом, он творил новую реальность, и подача его нашла Марио Фернандеса, и наш русский бразилец, перед матчем сказавший, что он горд выступать за Россию, вбил, точно кол вампиру, мяч в сетку ворот Даниэля Субашича.

А дальше были пенальти. Дальше был великий стресс. Игорь Акинфеев спас однажды. Но мы промахнулись дважды. Марио Фернандес не попал в угол ворот, а Фёдор Смолов пробил откровенно плохо.

И мы, да, проиграли. По счёту. Но не по духу, не по игре. Потому что, на самом деле, мы победили. В эту сборную мало кто верил, но она сотворила невозможное, потому что наши дети и внуки будут вспоминать «тот самый матч с Хорватией».

На 140 минут наши игроки сплотили страну от Владивостока до Калининграда, от Норильска до Севастополя. Они стали частью народа, а народ — частью сборной. Произошло удивительное единение, явленное через преображение. На поле были настоящие русские мужики. Те, кто бился за страну. И те, кто навсегда вошёл в историю.

Да, мы немного грустим из-за того, что не вышли в полуфинал, но в душе у нас — гордость. А, значит, мы победили!

Напомню, что в полуфинале сборная Хорватии встретится со сборной Англии, выигравшей сегодня у сборной Швеции со счётом 2: 0.

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