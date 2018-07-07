Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 23:51 — ИА Регнум. 7 июля на стадионе «Фишт» был разыгран матч ¼ финала чемпионата мира — 2018 между национальными сборными России и Хорватии. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Компенсированное время завершилось ничьей 1:1. В серии пенальти удачливее оказалась сборная Хорватии (3:4).

Agência Brasil Хорватские болельщики

На 31-й минуте вингер «Вильярреала» Денис Черышев открыл счет мощным и точным ударом в левую «девятку» из-за пределов штрафной площади — 1:0. Для Дениса этот гол стал 4-м на мундиале. Через 8 минут оттянутый форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял ситуацию на табло, замкнув прострел Марио Манджукича — 1:1. В компенсированное время Домагой Вида вывел «шашечных» вперед, замкнув навес с углового — 1:2. За 5 минут до финального свистка латераль ЦСКА Марио Фернандес сравнял счет после шикарного навеса Алана Дзагоева — 2:2.

Статистика матча (Россия/Хорватия)

Удары 10/12

Удары в створ 6/3

Владение 35%/65%

Фолы 18/17

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Кузяев, Зобнин, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.

Хорватия: Субашич, Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич, Манджукич.

Главный арбитр матча: Сандро Риччи.

Предупреждения: Ловрен — 35, Стринич — 38, Вида — 102, Газинский — 109.

Пенальти: Смолов — 0:0, Брозович — 0:1, Дзагоев — 1:1, Ковачич — 1:1, Фернандес — 1:1, Модрич — 1:2, Игнашевич — 2:2, Вида — 2:3, Кузяев — 3:3, Ракитич — 3:4.

Голы: Черышев 31 — 1:0, Крамарич 39 — 1:1, Вида 101 — 1:2, Фернандес 115 — 2:2.