Москва, 7 июля, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Да! И ещё раз да! Счёт в матче сборных Хорватии и России открыт. И сделал это великолепным ударом в «девятку» Денис Черышев! И это его четвёртый мяч на чемпионате!

Дмитрий Садовников Денис Черышев

Хорваты выглядят острее. Особенно усердствует Анте Ребич, переигрывающий на своём фланге игрока «Рубина» Фёдора Кудряшова, заменившего в стартовом составе травмированного Юрия Жиркова. В целом хорваты владеют заметным преимуществом. Наши футболисты, к сожалению, отдали центр поля, который прибрали к ногам Лука Модрич и Иван Ракитич. Россияне играют крайне осторожно, но очень много брака в передачах.

Сборная России на шаг приблизилась к полуфиналу, где она может встретиться со сборной Англии, сегодня, как сообщало ИА REGNUM, в Самаре победившей сборную Швеции со счётом 2:0.