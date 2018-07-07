Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Матч между сборными России и Хорватии в рамках ¼ финала чемпионата мира по футболу стартовал ровно в 21:00 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, передает ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболист сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в стартовом составе — Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Кутепов, Сергей Игнашевич, Денис Черышев, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Федор Кудряшов, Александр Головин, Александр Самедов, Артем Дзюба. В стартовом составе сборной Хорватии Даниэль Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Иван Перишич, Деян Ловрен, Иван Ракитич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марио Манджукич, Анте Ребич, Домагой Вида. Главный тренер — Златко Далич.

Главный арбитр матча — Сандро Риччи из Бразилии, помогают ему Эмерсон де Карвальо, Марсело ван Гассе, Джанни Сиказве.

На трибуне присутствует президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая сегодня специально прилетела в Сочи.

Победитель сегодняшнего матча встретится в полуфинале со сборной Англии, которая сегодня выиграла у Швеции со счетом 2:0.