Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Основа экспозиции — последние работы студентов Академии акварели Сергея Андрияки, участников программы «Живопись» образовательного центра «Сириус». Вот уже насколько лет ее курирует известный живописец. Его произведения также представлены на выставке.

Kremlin.ru Ученики образовательного центра «Сириус»

Народный художник РФ регулярно приезжает в центр, участвует в работе на пленэре, провидит мастер-классы. «Наша задача одна — постараться максимально обогатить ребят умением, знанием за короткое время и получить определенный результат», — отметил ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка. Выставка продлится до 2 сентября.

Центр «Сириус» создан в Сочи образовательным фондом «Талант и успех». Попечительский совет возглавляет президент Владимир Путин. Задача «Сириуса» — выявлять в регионах России самых талантливых школьников, развивать и поддерживать их способности. Выпускниками «Сириуса» стали около 22 тыс. одаренных школьников из всех 85 субъектов РФ.