Дамаск, 7 июля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля 6 июля днем обстреляла несколькими ракетами позиции бойцов сирийского ополчения, Национальных сил обороны, которые расположены на части Голанских высот, находящейся под контролем Дамаска.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Под удар попал опорный пункт в населенном пункте Хан-Арнабех. Жертв нет, сооружение разрушено.

Израильские военные всегда наносят удар по сирийским войскам, если на оккупированную часть Голанских высот падает снаряд или мина. Сирийские ополченцы подтвердили, что вели огонь из миномета по исламистам, и что одна из мин упала на территорию оккупированных сирийских Голан.

Успешное масштабное наступление Сирийской арабской армии очень нервирует Тель-Авив. У Израиля были планы по созданию буферной зоны шириной около 40 километров у Голанских высот под контролем «дружественных» боевиков. Однако эти планы рушатся.

Кроме этого, есть все-таки небольшие опасения, что созданный для борьбы с боевиками мощный ударный кулак САА может быть направлен и на освобождение сирийской территории, оккупированной Израилем в июне 1967 года в ходе Шестидневной войны.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается обсудить вопрос демилитаризованной зоны в районе Голанских высот с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 11 июля, кстати, уже третьего в этом году.