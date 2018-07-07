Бари, Италия, 7 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Встреча главы Католической и предстоятелей Восточных церквей в Бари в субботу, 7 июля, завершилась воззванием к миру и к политическим лидерам, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

Папа Римский Франциск, произносивший речь по итогам встречи, призвал политических лидеров перейти от логики вражды и эгоизма к логике стремления к миру, а всех людей — к отказу от безразличия к страданиям Ближнего Востока.

Мир принесут не строительство стен и не военная сила, а подлинное желание слышать и вести диалог, сказал глава Католической церкви. Он призвал к тому, чтобы «искусство встречи» превалировало над «стратегией столкновения».

В самом эмоциональном фрагменте своего выступления Франциск четырежды использовал слово «basta» («хватит»): хватит использовать силу для достижения своих, а не общих интересов, хватит «оккупировать земли», хватит «использовать Ближний Восток для извлечения выгоды» другими странами.

Глава Католической церкви сделал несколько намеков в отношении роли США в конфликтах на Ближнем Востоке: во-первых, сравнил нынешнюю трагедию с трагедиями прошлого века (упомянув Хиросиму и Нагасаки), во-вторых, призвав уважать status quo Иерусалима.

«У надежды лицо ребенка» — именно эта фраза Франциска была встречена самыми бурными аплодисментами паломников, собравшихся у стен базилики святителя Николая. «Достоинство вернется к миру, когда мир утрет детские слезы», — сказал папа.

Вместе с предстоятелями Восточных церквей понтифик по окончанию своей речи выпустил в небо белых голубей, символ надежды. Собравшиеся перед базиликой паломники скандировали не только «Francesco» и «Pace» («мир»), но также — «Unita» («единство»).

Во время нынешней встречи и Франциск, и предстоятели Восточных церквей в своих молитвах и воззваниях отчасти повторили то, о чем говорили и раньше: призвали к миру, к помощи ближнему, к логике диалога, к поиску общих, а не частных интересов.

Вместе с тем встреча показала и новые тенденции. Не было сказано ни слова о приеме мигрантов. Речь шла прежде всего об их собственной земле — Франциск говорил об этом несколько раз.

Еще не вполне артикулированная, но уже довольно явная логика нового призыва христианских лидеров к миру и к западным политикам звучит примерно так: откажитесь от безразличия, прекратите приносить несчастья на эту землю, верните ее тем, кто живет на ней, чтобы они могли жить в мире.