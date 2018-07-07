Токио, 7 июля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Жуа Глама. Аллегория землетрясения 1755 года. Между 1756 и 1792

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 километрах к югу — юго-востоку от префектуры Тиба, расположенной рядом с Токио.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, что накануне Япония подверглась удару тайфуна «Прапирун», который принес в страну обильные осадки. В итоге реки вышли из берегов, наблюдается схождение селей и оползней.

По последним данным, в результате ливневых дождей погибли по меньшей мере 43 человека. Власти рекомендовали трём млн человек эвакуироваться.