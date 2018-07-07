Вашингтон, 7 июля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил о разработке механизмов спасения тайской юниорской команды, заблокированной в пещере Тхам Луанг.

Дети в пещере. Иллюстрация к повести М. Твена «Приключения Тома Сойера»

По словам Маска, он и его инженеры, которые были направлены в лагерь спасателей у входа в пещеру, обсуждают механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию.

Также обсуждается второй вариант с созданием надувной трубы с воздушными шлюзами. Однако Маск считает, что этот вариант вряд ли сработает из-за сложности рельефа пещеры.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Илон Маск направил четырёх инженеров из своих структур в помощь спасателям, которые пытаются вызволить 12 школьников и их тренера из полузатопленной пещеры Тхам Луанг.

Дела у спасателей пока идут неважно. Сперва было принято решение пробурить скважину с поверхности в камеру пещеры, где оказались заблокированы дети. Однако бурильщики наткнулись на твердые гранитные слои, преодолевать которые можно только с помощью взрывов, а это опасно, так как может вызвать обвал в камере, в которой заблокированы дети.

Известно, что школьники находятся примерно в 10 км от входа в пещеру, при этом почти 6 км туннелей пещеры затоплены из-за начавшегося в Таиланде сезона дождей. Собственно, обнаружить пропавших школьников смогли аквалангисты, которые проплыли этот путь.

После провала плана с бурением, решено было проработать вариант с вызволением школьников с помощью аквалангов через затопленные ходы пещеры. Однако от этого плана пришлось отказаться. Во-первых, никто из детей ранее не погружался с аквалангом, а в той стрессовой ситуации, в которой они находятся, это может быть смертельно опасно. Ходы в пещере местами очень узкие и извилистые — даже опытные дайверы говорят о том, что добраться до школьников крайне нелегко. К тому же один из аквалангистов на обратном пути от заблокированных погиб — у него кончился кислород.

На данный момент рабочих вариантов спасения школьников из пещеры пока нет.