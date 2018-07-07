Москва, 7 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Во время ночной гонки по столице задержана Мара Багдасарян, печально известная стритрейсерша, сообщили 7 июня в пресс-службе ГУМВД по Москве.

(сс) takahiro taguchi Снова за рулем

«7 июля 2018 года около 01:30 сотрудниками столичной госавтоинспекторами на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль «Мерседес». При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение», — сообщили в пресс-службе ГУМВД.

При проверке по базам данных выяснилось, что за рулем автомобиля находилась скандально известная гонщица Мара Багдасарян. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Напомним, что Мара Багдасарян была в 2017 году лишена прав пожизненно Савеловским судом города Москвы. В решении суда было указано, что она не может управлять автомобилем по состоянию здоровья, из-за диагностированной у нее эпилепсии.