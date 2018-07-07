Нью-Дели, 7 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. На севере Индии в спорном штате Джамму и Кашмир в результате столкновений с полицией погибли три человека, включая 16-летнюю девушку. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает телеканал NDTV.

(сс) Jaskirat Singh Bawa Полиция Индии

Инцидент произошел в деревне Редвани в округе Кулгам. В этом населенном пункте индийский армейский патруль забросали камнями. Силовики в ответ открыли огонь на поражение и застрелили двух молодых людей в возрасте 20 и 22 лет, а также 16-летнюю девушку. Все трое были жителями округа Кулгам.

Напомним, ранее стало известно, что власти Индии приостановили действие услуг мобильного интернета в округах Кулгам и Анантнаг с целью пресечь распространение антиправительственных выступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суверенитет над штатом Джамму и Кашмир оспаривают Индия и Пакистан ещё со времен раздела Британской Индии в 1947 году. На данный момент противоборствующие стороны контролируют часть территории штата и четкой границы не существует — есть лишь линия фронта, на которой периодически происходят обстрелы.

При этом большая часть населения Джамму и Кашмир — мусульмане. В индийской части штата есть группировки, которые ведут борьбу за воссоединение с Пакистаном. Индийские власти обвиняют Пакистан в поддержке вооруженных сепаратистов. В Исламабаде обвинения отвергают и утверждают, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Ситуацию осложняет тот факт, что Индия и Пакистан обладают ядерным оружием.