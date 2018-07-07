Хух-Хото, Китай, 7 июля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В аэропорту города Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия в Китайской Народной Республике пассажирский самолет авиакомпании Shenzhen Airlines выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

(сс) byeangel Shenzhen Airlines

Уточняется, что речь идёт о самолете Boeing 737, который выполнял рейс ZH9127 из города Ухань в центральной китайской провинции Хубэй в Хух-Хото. Лайнер приземлился в аэропорту Хух-Хото в 13:43 по местному времени (8:43 мск). Однако в момент торможения самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились 124 пассажира и девять членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.

Идет расследование причин произошедшего.