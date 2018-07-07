Байконур, Казахстан, 7 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. На космодроме Байконур на стартовой площадке №31 установлена ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-09». Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Готовят к старту

В ближайшее время специалисты космодрома проведут стартовые испытания ракеты-носителя. Старт «Союза-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-09» намечен на 0:51 по московскому времени 10 июля.

Нынешний старт будет уникален тем, что Роскосмос планирует впервые отработать сверхкороткую трехчасовую схему сближения и стыковки с Международной космической станцией.

Напомним, что это будет уже третья попытка Роскосмоса запустить грузовик к МКС по такой сверхскоростной схеме. Ранее были предприняты две попытки — 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года. Обе они оказались неудачными, так как автоматические системы отменяли пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли пристыковать «Прогресс» к МКС через три часа после старта.