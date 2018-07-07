Москва, 7 июля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Активные испытания новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100 проводятся в России, сообщает 7 июня Интерфакс со ссылкой на авторитетный источник.

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Главным преимуществом нового комплекса считается его радиопрозрачность. «Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров», — — сообщил информированый источник.

Кроме того, собеседник агенства добавил, что в мире ни один комплекс не обладает возможностями А-100. У него существенно возросла скорость обработки поступающей информации, и ДРЛО А-100 сможет сделать наведение на цели во всем диапазоне скоростей и высот, даже при наличии радиоэлектронных помех.

Напомним, что в феврале 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что самолет ДРЛО А-100 превосходит свои зарубежные аналоги по ряду характеристик.

Кроме того, следует напомнить, что все радиотехническое оборудование А-100 создано Федеральным научно-производственным центром АО"Концерн Вега», входящим в госкорпорацию «Ростех»). В работе над проектом принимают участие ряд предприятий отечественной промышленности, поддерживаемые ведущими научными центрами Российской академии наук.