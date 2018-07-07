Екатеринбург, 7 июля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Козак 9 июля посетит выставку «Иннопром», которая открывается в Екатеринбурге. Он примет участие в главной стратегической сессии.

Government.ru Дмитрий Козак

Обычно на «Иннопроме» ожидают первых лиц государства. В этот раз планы поменялись. Главная сессия будет посвящена эффективности взаимодействия людей, софта и машин. Одним из спикеров на ней заявлен глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Напомним, «Иннопром» пройдёт с 9 по 12 июля. Он проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Начавшись как уральская выставка, теперь он является международным. В 2018 году страной-партнёром выставки является Южная Корея.