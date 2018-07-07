Москва, 7 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 7 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Виктор Зарубин. Вечер. Тучка набежала. 1917

В столице возможен небольшой дождь, местами умеренный. Воздух прогреется до +23 градусов Цельсия. Ветер в регионе юго-западный от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в Москве составит днём 7 июля 739 мм ртутного столба. Это немного ниже нормы.

В ночь на 8 июля температура воздуха опустится до +13… +15 градусов тепла. Дожди вероятны.

Центральная Россия и Северо-Западный регион уже который день находятся под влиянием мощного циклона, который пока не смещается с Восточно-Европейской равнины и создаёт пасмурную дождливую погоду.