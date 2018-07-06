Краснодар, 7 июля, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Народная артистка Кубани Евгения Белоусова скончалась на 94-ом году жизни, сообщает «Кубань 24».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

В 2015 году в Краснодаре был торжественно отпразднован ее 90-летний. До сих пор выпускают десертное вино «Улыбка», которое было посвящено актрисе Краснодарского театра оперетты ещё со времён СССР.

У Белоусовой непростая судьба. Пением Евгения начала заниматься под руководством Исаака Дунаевского в Ленинградском дворце пионеров.

В первые дни войны певица оказалась в оккупации, там на северо-западном фронте она примкнула к движению партизан. С 1944 г. она десять лет провела в ГУЛАГе. С 1954 года, после освобождения, получив запрет работать в крупных городах, местом работы актрисы стал Краснодарский театр музыкальной комедии.