Бангкок, 7 июля, 2018, 00:18 — ИА Регнум. Представители американского бизнесмена Илона Маска, который возглавляет высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla предложили властями Таиланда помощь в спасении заблокированных в пещере подростков. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Bloomberg.

Heisenberg Media Илон Маск

Маск предлагает использовать в спасательной операции навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies, технологии по откачке воды компании Boring Co., а также мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

Ответили ли власти Таиланда на предложение Маска пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таиланде местная юниорская футбольная команда их тренер пропали без вести 23 июня. Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода водой, затопившей пещеру из-за сильных дождей.

Поиски пропавших продолжались 10 дней, в итоге аквалангисты смогли обнаружить группу в конце пещеры — все были живы, но ослабли от голода. Сейчас спасатели пытаются вызволить юниоров из полузатопленной пещеры. Спасательная операция осложнена тем фактом, что дети не умеют плавать и пользоваться аквалангом, а пробурить к ним скважину оказалось невозможно из-за твердых гранитных пород.