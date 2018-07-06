Дамаск, 6 июля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Сопротивление повстанческих сил в восточной и южной части сирийской провинции Дераа сломлено. За последние 48 часов при поддержке ВКС РФ Сирийская арабская армия отбила у боевиков несколько районов и вынудила их отступить к административному центру провинции городу Дераа.

Эль Лисицкий. Клином красным бей белых. 1920

По информации ресурса Al Masdar News, сирийское правительство контролирует уже примерно 72 процента территории юго-западной Сирии.

22 процента находятся под контролем Свободной сирийской армии в лице «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

6 процентов контролирует группировка «Джейш Халед ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая входит в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После крупных поражений в Аль-Найме и Сайде повстанцы в столице провинции Дераа оказались в очень сложном положении. Район города Дераа под названием Аль-Балад в течение многих лет был оплотом боевиков. Тысячи военнослужащих сирийской армии находятся внутри и за пределами города и готовятся к предстоящему наступлению.

Проведение операции в столице провинции обеспечит безопасность границы с Иорданией. Эта цель в настоящее время является приоритетной для сирийского правительства из-за перспектив торговли между Дамаском и Амманом.

Сирийское правительство хотело открыть торговый маршрут между Амманом и Дамаском в течение ряда лет, однако контроль боевиков над контрольно-пропускным пунктом Насииб делал это невозможным.