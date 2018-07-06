Ташкент, 6 июля, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» планирует снизить стоимость авиабилетов за счет переоборудования самолетов и повышения коэффициент их использования, сообщает издание UzNews. uz со ссылкой на источник в правительстве республики.

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Авиакомпания планирует переоборудовать в пяти самолетах кресла бизнес-класса в кресла класса эконом. Кроме этого, за счет увеличения частоты полетов из городов Узбекистана в Россию коэффициент использования самолетов планируется повысить до 25%.

«Узбекские авиалинии» также планирует выполнять в будущем перевозки в московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Узбекские авиалинии» планирует приобрести в 2018 году два новых самолета Airbus A320 Neo, а во второй половине 2019 года — два авиалайнера Boeing 787 Dreamliner.