Киев, 6 июля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Неисправности и сбои в работе противотанковых ракетных комплексов Javelin, поставленных США на Украину, вызваны давно истекшими сроками их эксплуатации, сообщил руководитель украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме на имя главы совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

The U.S. Army Пуск противотанковой управляемой ракеты «Джавелин»

Стоит отметить, что КБ «Луч» является ведущим украинским разработчиком противотанковых ракетных комплексов и еще не успело «прославиться» катастрофическим падением качества своей продукции.

По мнению специалистов КБ «Луч», США продали Украине противотанковые комплексы с истекшими сроками эксплуатации.

«Установлено, что причиной сбоя в работе «Джавелинов» стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — написал Олег Коростелев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Киев широко освещал процесс предоставления Вашингтоном в руки ВСУ противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», позиционируя это оружие как мощное средство борьбы с «российской агрессией» и символ поддержки Украины со стороны совокупного Запада.

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