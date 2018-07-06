Катманду, 6 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В непальском районе Мустанг как минимум 20 человек погибли в результате падения грузового автомобиля с горной дороги, сообщает 6 июля газета Himalayan Times.

(сс) Till Niermann Гималайские горы

Грузовик, перевозивший в кузове дорожных рабочих, сорвался с гравийной дороги и упал с высоты 50 метров.

По данным местных властей, на которые ссылается издание, на месте катастрофы скончались 20 человек, а еще 12 в настоящий момент госпитализированы.

Состояние их здоровья оценивается как очень тяжелое, поэтому список погибших может увеличиться.