Бишкек, 6 июля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В период с 2012 по 2017 годы доля туризма в экономике Киргизии выросла лишь на 0,3% — с 4,7% до 5%. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 6 июня, на правительственном совещании, пишет пресс-служба кабинета министров.

(сс) Kerstin Stolzenhain Отдыхающие на озере Иссык-Куль

«При этом в течение пяти лет количество туристов, прибывающих в страну, ежегодно увеличивается на 6,2%. Следовательно, и поступления от сферы туризма с каждым годом должны увеличиваться пропорционально», — сказал он.

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что по количеству привлеченных туристов республика значительно отстает от соседних стран. По его словам, для исправления сложившейся ситуации необходимо, чтобы жители регионов Киргизии изменили отношение к туристам и туристическим объектам.

«По сути, местное население не готово на должном уровне встречать туристов. Ко всему прочему, у них нередко имеются разногласия с туристическими базами и пансионатами. Ряд произошедших событий наглядно свидетельствуют об этом», — подчеркнул он.

Также глава правительства посетовал на антисанитарные условия в придорожных кафе, высокие цены на отдых в большинстве пансионатов и отсутствие стабильных туристических маршрутов, профессиональных гидов и спасателей.

«Со стороны местных органов власти и туристических организаций не уделяется должного внимания созданию благоприятных условий для туристов в природных парках. В парках нет кемпинг-центров, отвечающих международным стандартам. Элементарно нет нормальных уборных помещений», — добавил он.

Подводя итоги, Абылгазиев выразил мнение, что подобные вопросы по проблемам, негативно сказывающимся на притоке туристов в страну, должны решаться не в преддверии летнего туристического сезона, а на протяжении всего года.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2017 году Киргизию посетили около 2,5 млн иностранных туристов, которые за этот период принесли стране свыше 26 млрд рублей прибыли.

Отметим также, что по итогам 2017 года Всемирная туристическая организация включила Киргизию в ТОП-10 стран, в которых в ближайшее время может произойти «туристический бум».