Хельсинки, 7 июля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Что произойдет на готовящейся встрече президентов России и США? Какие вопросы обсудят Владимир Путин и Дональд Трамп и какое влияние встреча в Хельсинки может оказать на мировую политику в целом, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Вопрос Крыма останется в стороне от тем, которые будут обсуждаться Путиным и Трампом в Хельсинки. Такой вывод можно сделать из утечек информации о повестке встречи, просочившихся в СМИ. «Обсудить все, кроме того, что было неустранимым препятствием для обсуждения», так можно перефразировать мнение официального Вашингтона о темах встреч.

Желание устраниться от хотя бы и косвенной поддержки Украины, проявленное Трампом и его командой, можно понимать как следствие накопившейся усталости от этого «европейского союзника», создающего в основном проблемы и уже неоднократно опозорившегося в глазах мирового сообщества. Следовательно, основной темой обсуждения может стать положение дел на Ближнем Востоке. Что беспокоит США в ситуации вокруг Сирии?

Читайте статью Сретенье Трампа с Путиным может потрясти весь мир и другие публикации Авигдора Эскина, посвященные международной политике.