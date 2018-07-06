Фонды ОМС превращают врачей в писарей – Михаил Делягин
Москва, 6 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко была права, когда предложила ликвидировать систему ОМС и вернуться к нормальной советской системе здравоохранения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой, которая 6 июля заявила, что на нацпроект по здравоохранению планируется выделить чуть более 1,5 трлн рублей.
«На самом деле госпожа Матвиенко сделала абсолютно правильное предложение ликвидировать эту дурацкую систему и вернуться к нормальной советской системе, потому что более 20% всех расходов на здравоохранение — это просто расходы на содержание фондов ОМС и их территориальных структур, — сказал Делягин. — При этом оказывается чудовищной ситуация, когда этому фонду особо заняться нечем и для того, чтобы себя занять, его чиновники начинают просто насиловать врачей, превращая их в писарей и заставляя их выполнять совершенно бессмысленное дело».
Таким образом, по словам Делягина, расходы растут, но качество падает.
«В рамках сегодняшней модели здравоохранения деньги могут вкладываться в разрушение качества, — добавил он. — Поэтому я настороженностью отношусь к такого рода победным рапортам. Особенно из уст человека, который был лучшим в истории нашей страны руководителем Счётной палаты и одним из худших руководителей министерства здравоохранения. Господин Зурабов, понятное дело, вне конкуренции».
Напомним, как заявила вице-премьер, куратор социального блока в правительстве РФ Татьяна Голикова 6 июля на селекторном совещании с регионами, на нацпроект по здравоохранению планируется выделить чуть более 1,5 трлн рублей.
По её словам, в рамках этого нацпроекта станет развиваться инфраструктура поликлиник и больниц по всей России. Кроме того, деньги также планируется направить на обучение и переподготовку медиков, внедрение цифровых технологий и передовых достижений науки.
Отметим также, что 22 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала действующую медицинскую страховую систему. Она призвала сохранить лишь добровольное медицинское страхование, а средства, выделяемые на ОМС, закладывать в федеральных и региональных бюджетах, минуя разного рода фонды.