Москва, 6 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко была права, когда предложила ликвидировать систему ОМС и вернуться к нормальной советской системе здравоохранения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой, которая 6 июля заявила, что на нацпроект по здравоохранению планируется выделить чуть более 1,5 трлн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело врача

«На самом деле госпожа Матвиенко сделала абсолютно правильное предложение ликвидировать эту дурацкую систему и вернуться к нормальной советской системе, потому что более 20% всех расходов на здравоохранение — это просто расходы на содержание фондов ОМС и их территориальных структур, — сказал Делягин. — При этом оказывается чудовищной ситуация, когда этому фонду особо заняться нечем и для того, чтобы себя занять, его чиновники начинают просто насиловать врачей, превращая их в писарей и заставляя их выполнять совершенно бессмысленное дело».

Таким образом, по словам Делягина, расходы растут, но качество падает.

«В рамках сегодняшней модели здравоохранения деньги могут вкладываться в разрушение качества, — добавил он. — Поэтому я настороженностью отношусь к такого рода победным рапортам. Особенно из уст человека, который был лучшим в истории нашей страны руководителем Счётной палаты и одним из худших руководителей министерства здравоохранения. Господин Зурабов, понятное дело, вне конкуренции».

Напомним, как заявила вице-премьер, куратор социального блока в правительстве РФ Татьяна Голикова 6 июля на селекторном совещании с регионами, на нацпроект по здравоохранению планируется выделить чуть более 1,5 трлн рублей.

По её словам, в рамках этого нацпроекта станет развиваться инфраструктура поликлиник и больниц по всей России. Кроме того, деньги также планируется направить на обучение и переподготовку медиков, внедрение цифровых технологий и передовых достижений науки.

Отметим также, что 22 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала действующую медицинскую страховую систему. Она призвала сохранить лишь добровольное медицинское страхование, а средства, выделяемые на ОМС, закладывать в федеральных и региональных бюджетах, минуя разного рода фонды.