Ташкент, 6 июля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В июне 2017 года предприятие GM Uzbekistan не продало в России ни одного автомобиля. Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации европейского бизнеса, опубликованном 5 июля на официальном сайте.

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GM Uzbekistan до мая 2018 года продавал в России автомобили под брендом Ravon. По итогам первых пяти месяцев 2018 года узбекская компания зафиксировала рост объема продаж автомобилей на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в России было продано 508 автомобилей Ravon, что на 58% меньше, чем в мае 2017 года. Всего за пять месяцев 2018 года было продано 5184 автомобиля.