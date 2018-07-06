Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Три участка федеральной трассы ушли под воду в Сочи 6 июля в результате сильного ливня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Василий Поленов. Ливень. 1874

Сильный дождь прошел в городе-курорте днем 6 июля. В результате, по данным спасателей, под водой оказались три участка федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи на пересечении улиц Ленина и Голубые Дали, Ленина и Гастелло и в районе привокзальной площади Адлера.

Сейчас с последствиями стихии борются спасатели и коммунальщики — на подтопленных участках откачивают воду.

К вечеру дождь в Сочи прекратился, в МЧС констатировали снижение уровня воды. Дома, дворы от ливней не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, уже завтра, 7 июля, Сочи должен принять матч между сборными России и Хорватии в рамках ¼ финала чемпионата мира по футболу. По данным мэрии города-курорта, ожидается около 200 тыс. гостей.