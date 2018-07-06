Бангкок, 6 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Ни одного гражданина России на затонувшем у острова Пхукет судне не было, сообщает 6 июля пресс-служба посольства РФ в Таиланде.

(сс) Vidar Nordli-Mathisen Туристы

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о возможном наличии граждан России на борту затонувшего судна.

На основании данных полиции Пхукета и штаба спасательной операции посольство РФ заявило, что граждан России среди жертв катастрофы нет.

Уточняется, что два иностранца, бывшие на судне «Феникс» помимо официального списка пассажиров, являлись гражданами США. Все прочие пассажиры затонувшего судна были гражданами Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля у острова Пхукет затонуло судно, на борту которого было 105 человек. В результате кораблекрушения погибло 40 человек.