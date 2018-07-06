Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Старинный дом на Зверинской улице в центре Петербурга, у которого появились трещины в несущих стенах, может быть расселен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, всех жильцов пришлось вывести из дома №20, они ждут решения своей участи в автобусе.

Joe Mabel Трещина в стене

ЧП произошло утром 6 июля, на асфальт упал кусок фасада, в доме замечены трещины на несущих стенах второго и третьего этажей, штукатурка осыпалась с потолка в квартирах. На место вызвали спасателей.

Местные жители предполагают, что трещины образовались из-за ремонта и, вероятно, незаконной перепланировки.

В 18:00 на Зверинской улице состоится совещание специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Заметим, это не единичный случай в Петербурге даже за сегодняшний день. Так, по сообщениям местных жителей, кусок балкона рухнул с гостиницы на улице Севастьянова в Московском районе. Никто не пострадал.