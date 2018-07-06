Симферополь, 6 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Прямой ущерб, нанесённый крымским сельхозтоваропроизводителям засухой, на данный момент оценивается в сумму около 250 млн рублей. Об этом сегодня, 6 июля, на пресс-конференции в Симферополе рассказала заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Григорий Мясоедов. Молебен во время засухи. 1880

«Данные затраты подтверждены документально и направлены в министерство сельского хозяйства Российской Федерации на рассмотрение. После комиссия примет решение о компенсации: либо полное, либо частичное возмещение убытков», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая глава Крыма Сергей Аксёнов заявил журналистам, что ущерб агропромышленного комплекса Крыма от весенней засухи, за период которой под солнцем выгорело около 100 тыс. га полей, составил более одного миллиарда рублей. 30 июня он заявил, что убытки местных сельхозпроизводителей в условиях режима ЧС достигли 400 млн рублей.