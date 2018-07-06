Ростов-на-Дону, 6 июля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Причины пожара, который произошёл на улице Ерёменко в Ростове-на-Дону, выясняют специалисты. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 6 июля, спасти удалось 40 жильцов.

61.mchs.gov.ru Пожарные

По информации чрезвычайного ведомства, пламенем была объята квартира на седьмом этаже. Возгорание произошло около 11:00. К месту происшествия было вызвано более 40 специалистов и 16 единиц техники. Огнеборцы справились с пламенем в 12:00.

ИА REGNUM напоминает, что о крупном пожаре сообщили пользователи социальных сетей. Они поделились фотографиями и видео с места событий.