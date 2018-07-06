Екатеринбург, 6 июля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Свердловские промышленники высоко оценивают перспективы развития сотрудничества с иностранными партнерами после проведения в Екатеринбурге мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Все флаги в гости будут к нам

«Мероприятия мирового уровня не только оказывают влияние на культурную составляющую развития региона, но и носят стратегический характер, способствуют развитию кооперационных связей. На сегодняшний день со своими предложениями выходят немцы, белорусы, китайцы, швейцарские компании. У нас есть, что предложить инвесторам», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Он добавил, что промышленность во время мероприятий ЧМ в Екатеринбурге отработала достойно — ни один технологический цикл, ни один контракт не был сорван.

Убежден в положительных последствиях для развития торгово-экономических отношений с зарубежными партнерами президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Мы контактируем с большинством дипломатических миссий стран, которые направляли сюда группы своих болельщиков. И сейчас мы столкнулись с тем, что люди, которые не планировали участвовать в ИННОПРОМе, экстренно пытаются сообразить, как это сделать. Мы держали бронь для своих партнёров и вынуждены были после чемпионата в один день все отдать тем, кто принял решение вернуться в наш город уже на ИННОПРОМ», — рассказал Андрей Беседин.

Он добавил, что Свердловской области есть, что предложить любому заинтересованному партнеру по итогам деловых встреч с иностранными представителями во время игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге, составлен график будущих бизнес-контактов.

Вице-президент свердловского отделения Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Марина Вшивцева назвала чемпионат вершиной огромной работы, которая была проделана руководством Свердловской области и Екатеринбурга, общественными объединениями, предприятиями региона.

По её оценке, праздник является очень сильным, экономически выгодным, инвестиционным бизнес-проектом за счет реализации крупных инфраструктурных проектов и привлечения большого количества гостей.

«Наши исследования четко выявляют, что там, где возникает инвестиционный интерес, кроме мер государственной поддержки, очень важна среда, когда есть набор социальных сервисов, которые удовлетворяют представителей бизнеса. Екатеринбург показал себя со всех сторон очень хорошо. Это говорит о готовности Свердловской области к реализации крупнейшего масштабного проекта — ЭКСПО 2025», — отметила Марина Вшивцева.