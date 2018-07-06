Симферополь, 6 июля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В случае, если после сбора урожая в Крыму всё-таки будет зафиксирована нехватка зерна, то власти используют запасы интервенционного фонда или попросят о помощи соседние регионы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 6 июля сообщила замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

«Запасы этого фонда составляют около 103 тысяч тонн. Если и этого не хватит, то обратимся к соседним субъектам», — уточнила замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты республиканского минсельхоза не прогнозируют нехватку зерна в 2018 году. Помимо этого, 15 июля должна быть введена в эксплуатацию новая система водоподачи восточной части полуострова, которая позволит полностью обеспечить регион водой.