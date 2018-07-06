Александрия, Египет, 6 июля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Способ заглушить разочарование от провального выступления сборной на чемпионате мира по футболу нашли в Египте, сообщает 6 июля AMNA.

Рудольф Эрнст. Курение кальяна

Находчивые жители Александрии превратили трофей чемпионата в один большой кальян, и говорят, что раз уж команде не удалось поднять кубок на футбольных полях России, египтяне смогут хоть как-то на него посмотреть. Копия трофея изготовлена из гипса, выкрашена в золотой цвет и уже стала популярной забавой в кафетериях разных городов страны.

Напомним, сборная Египта не смогла порадовать своих болельщиков, закончив соревнование на мундиале еще на этапе группы. Команда заняла в ней последнее место, набрав ноль очков в трех играх.