Баку, 6 июля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В Азербайджане на таможне пресекли попытку доставить на Украину 260 кг наркотиков, сообщает 6 июля «112 Украина».

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Согласно сообщению, гражданин Азербайджана вез в автомобиле Mercedes-Benz 25 полиэтиленовых пакетиков, в которых было расфасовано наркотическое вещество. Пакетики были спрятаны в 800 мешков карбоната натрия и найдены собаками. Отмечается, что контрабанда везлась из Ирана и была сделана кустарным способом.

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Напомним, ранее в Югре был обвинен гражданин Украины в сбыте наркотиков. Сообщается, что гражданин специально приехал в Россию, чтобы сбывать контрабанду. Он действовал в составе группы лиц и сбывал наркотики в особо крупном размере.