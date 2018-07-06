Симферополь, 6 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Туристический поток в Крым превысил два миллиона человек благодаря вводу в эксплуатацию Крымского моста. Об этом на своей странице в Facebook 6 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 70%, что на 15% больше, чем в прошлом году. В восьми регионах этот показатель выше среднего уровня: например, в Евпатории средства размещения загружены более чем на 97%, в Феодосии — на 93%», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне по Крымскому мосту проехали около 460 тыс. машин: в сторону Крыма — более 247 тыс. авто, в сторону Тамани — больше 210 тысяч.