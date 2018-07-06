Москва, 6 июля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. В ходе первого этапа операции «Нелегал» компетентными органами государств — членов ОДКБ выявлено более 73 тыс. нарушений миграционного законодательства, сообщили 6 июля в пресс-службе ОДКБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

За организацию нелегальной миграции возбуждено 1 749 уголовных дел. После рассмотрения дел об административном правонарушении наложено штрафов на сумму $2,5 млн. Правоохранительными органами стран-членов ОДКБ задержаны 248 лиц, находящихся в международном розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в 2017 году к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 110 тысяч человек, около 10 тысяч были выдворены, 30 тысячам иностранцев сократили срок пребывания в республике.