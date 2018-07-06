Красногорск, 6 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. С первого августа 2018 года правом льготного проезда на железнодорожном транспорте смогут воспользоваться 1,2 млн жителей Подмосковья. Соответствующий закон был принят Московской областной думой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Кроме того, на ближайшем заседании Мособлдумы будет принят закон, предоставляющий право бесплатного проезда на общественном транспорте города Москвы для пенсионеров Подмосковья старше 60 лет. Для реализации этой возможности в бюджет области на 2018 год был дополнительно предусмотрено 1,2 млрд рублей. Данная мера начнёт действовать с первого сентября 2018 года.

Цитата из х/ф «Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964. СССР Пассажир и кондукторша

В пресс-службе также отметили, что в 2018 году общие расходы бюджета Подмосковья были увеличены на 18 млрд рублей и составят 593 млрд рублей. Росту доходной части бюджета способствовали поступления от крупных налогоплательщиков, а также принятые законы о введении льгот для железнодорожных грузоперевозчиков, пивоваренных компаний и крупных бизнес-центров.

«За эти годы правительством области и Московской областной думой были приняты важные решения, которые позволили области выйти на качественно новый экономический уровень», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»).

По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку работников и объектов здравоохранения, образования, дольщиков, а также на решение экологических вопросов региона. Кроме того, будет увеличена социальная часть бюджета, в частности для поддержки пенсионеров и льготных категорий граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на первый квартал 2018 года Мособлдумой было запланировано рассмотрение 40 законопроектов и проведение свыше 60 мероприятий.

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