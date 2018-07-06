Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Грунты мусорного полигона Новоселки назвали пожаро‑ и взрывоопасными. Об этом говорится в ответе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга на запрос главы петербургского отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Шишкина поинтересовалась ходом рекультивации полигона. «В результате исследования грунтового воздуха на территории земельного участка газогеохимическое состояние грунтов <…> оценивается как безопасное на поверхности и как опасное и как пожаро‑ и взрывоопасное на глубине», — говорится в документе, подписанном и.о. главы комитета по благоустройству Сергеем Малининым.

Кроме того, ведомство отмечает, что в 2018 году там планируют построить станцию «активной дегазации свалочных газов полигона, которая позволит уменьшить выбросы свалочных газов на 65%». Затем свалочный газ планируют утилизировать, переработав в газопоршневых двигателях в электрическую энергию.

Станцию дегазации должны построить в рамках соглашения о сотрудничестве между инвестором АО «ТДФ Экотех СПб» с оператором полигона СПбГУП «Завод МПБО-2». Его подписали еще 13 июля 2011 года. Сейчас комитет имущественных отношений Смольного «осуществляет актуализацию имущественно-правового статуса земельного участка», чтобы строительство было возможным. Только после того, как городское правительство издаст необходимое постановление, комитет сможет заключить договор аренды земли.

Марина Шишкина недоумевает, почему, если договор с инвестором был подписан еще восемь лет назад, город до сих пор не может разобраться с земельным участком под размещение станции активной дегазации в Новоселках.

«Если даже чиновники признают, что состояние грунтов мусорного полигона пожаро‑ и взрывоопасное, ясно, что ситуация более чем серьезная. Городским властям необходимо срочно принимать меры, не дожидаясь, пока на полигоне произойдет ЧП», — заключила она.

Ранее Смольный заявлял, что начальный этап рекультивации мусорного полигона займет три года, все работы — шесть лет. На период до 2020 года бюджет выделит 757 млн рублей, всего придется потратить 1 млрд 800 млн рублей. Параллельно правительства Петербурга и Ленобласти вели переговоры о перераспределении потоков твердых коммунальных отходов, образующихся на севере города.

Предполагается, что Петербург мог бы использовать областные свалки, например, в поселке Тракторное Приозерского района, в деревне Кути Волховского района, в промзоне «Фосфорит» Кингисеппского района, в городе Сланцы, на полигоне в 5 км от города Волосово, в деревне Самарка и вблизи деревни Лепсари Всеволожского района, в 3 км от города Кириши, а также вблизи деревни Куньголово.