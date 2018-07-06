Москва, 6 июля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В России активизировались мошенники, жертвами которых становятся предприниматели. Только за последние несколько месяцев во многих регионах России было зафиксировано свыше 120 случаев лжепроверок малого бизнеса, которые проводят аферисты, представляющиеся сотрудниками МЧС.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ряженый полицейский

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Бизнесменам злоумышленники предлагают приобрести различное противопожарное оборудование, либо сообщают о возможностях за определенную плату не попасть под проверку вообще. Приходят с таким же предложением о приобретении такого оборудования мошенники и к жильцам многоквартирных и частных домов, пишет ТАСС. Подобные ситуации уже произошли в Воронежской, Московской, Рязанской, Свердловской и Новосибирской областях, Татарии и Краснодарском крае, уточнили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что о запланированной проверке сотрудники МЧС должны предупредить за три дня, инспектор должен быть одет в форму МЧС России и иметь нагрудный жетон.

Как сообщало И ИА REGNUM, в июне 2018 года глава МЧС России отменил действовавший до этого момента приказ МЧС России от 12 сентября 2016 года, который запрещал не только проверки малого и среднего бизнеса, но и содержал директиву «не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства». Теперь сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.