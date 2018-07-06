Нью-Йорк, США, 6 июля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Netflix в 2018 году вложит в разработку оригинального контента около $12−13 млрд, что превышает затраты любой киностудии или телекомпании, об этом 5 июля сообщил портал Screen Rant.

Цитата из м/ф «Симпсоны». 1989. США Семья за просмотром телевизора

На данный момент в производстве уже находятся новые фильмы и продолжения популярных шоу. Издание отмечает — новость даёт понять, что Netflix совершенно не собирается замедлять своё развитие и почивать на лаврах.

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Напомним, компания начала работать в 1997 году, тогда её бизнес-модель была построена на продажах DVD-дисков с фильмами и их прокате посредством почты. С тех пор организация выросла и, по мнению многих экспертов, стала весьма влиятельным игроком на рынках потоковых сервисов, кино и телевидения.