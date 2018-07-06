Минск, 6 июля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. К началу июля этого года международные резервы Белоруссии сократились на $108,2 млн, то есть на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, и составили в общей сложности $6 831,4 млн. Такой вывод можно сделать из сообщения Национального банка республики, опубликованного сегодня, 6 июля.

Бюджет

В мае золотовалютные резервы (ЗВР) страны тоже стали меньше. Тогда сокращения составили 1,4% ($98,5 млн). В Нацбанке пояснили, что снижение уровня международных резервных активов связано с плановым погашением внешних и внутренних кредитов в иностранной валюте. Речь идёт об обязательствах Нацбанка и правительства республики на сумму $434 млн. Еще одной причиной сокращения ЗВР в банке называют снижение стоимости монетарного золота.

Сегодня уровень резервных активов страны поддерживается несколькими способами — размещением министерством финансов облигаций, покупкой валюты на белорусской бирже и зачислением экспортных пошлин на черное золото. Нацбанк рассчитывает, что к началу 2019 года международные резервы Белоруссии с учётом погашения внешних и внутренних обязательств составят не менее $6 млрд.

Напомним, что за январь этого года международные золотовалютные резервные активы республики уменьшились на $837,9 млн (на 11,5%) и составили $6 477,4 млн. В Нацбанке это тоже объяснили погашением задолженностей. Что касается выплат по госдолгу, то, согласно данным минфина, в будущие пять лет они составят в общей сложности $18,5 млрд. В частности, в 2019 году республика должна будет направить на погашение кредитов $3,6 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет Белоруссия переживала очередной экономический кризис, одним из последствий которого стало сокращение промышленного производства. В 2015 году произошло значительное падение объёмов ЗВР республики: сокращения достигли на $883 млн из-за рекордных выплат по долгам. К концу 2016 года ситуация несколько изменилась, и золотовалютные резервы выросли на $21 млн до $4,838 млрд. Наиболее существенную роль в этом сыграла прямая и косвенная помощь России. К слову, позднее официальный Минск смог договориться с Москвой о том, что весь объём экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты будет приходить в бюджет республики. Это необходимо для погашения внешних задолженностей Белоруссии.