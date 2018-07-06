Ереван, 6 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. 6 июля группа лиц из движения «Новая Армения, новый патриарх"организовала очередную акцию протеста с требованием ухода с поста Католикоса Гарегина Второго, ворвавшись в административное здание Первопрестольного Эчмиадзина (резиденция Католикоса). Об этом сообщил глава пресс-канцелярии Эчмиадзина, иерей Ваграм Меликян.

Armenpress Храм Эчмиадзин

Немногим ранее члены известной инициативы ворвались в администрацию Первопрестольного Эчмиадзина, проявляя неуважительное поведение и со свойственными им ультимативными требованиями и провокационными действиями. Они не настроены внять к призывам священнослужителей и прекратить неприемлемое поведение», — написал Меликян в соцсетях.

Согласно Меликяну, «непрошеные гости» также предприняли попытки насильственных действий. Ранее уже имели место стычки между противоборствующими между собой священнослужителями.

Протестующие утверждали, что Эчмиадзин продал одну самых ценных реликвий Армянской церкви — копье («Гегард»), которым по легенде был умерщвлен Иисус и который хранится в музее Эчмиадзина. Позже один из представителей канцелярии Эчмиадзина признал, что от копья был отрезан кусочек и подарен одному «российскому градоначальнику». О ком именно идет речь не было оглашено.

Tert.am «Гегард» в музее Эчмиадзина

Новые власти Армении не вмешиваются в эти процессы, считая, что церковь и государство действуют в отдельности друг от друга.

Движение «Новая Армения, новый патриарх» возникло после смены власти в Армении в апреле-мае с.г. Ее главная цель — уход Католикоса Гарегина Второго, который занимает высшую церковную должность с 1999 года. Члены протестного движения уверены, что Армянская церковь сегодня не служит христианским идеалам.