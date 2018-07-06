Джакарта, 6 июля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В преддверии выборов в Индонезии Facebook выпустил руководство для политических партий, сообщает Antaranews.

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Facebook в Индонезии представил руководящие принципы использования платформы Facebook и Instagram для политических партий и политиков.

«Мы заботимся о демократическом процессе, и поэтому нам важно защитить его целостность. Мы не хотим, чтобы кто-либо использовал наши инструменты в нарушение демократии. Мы представляем это руководство перед проведением всеобщих выборов в Индонезии в рамках нашего обязательства защищать и поддерживать целостность избирательного процесса. Таким образом, народ Индонезии сможет получить достоверную информацию», — сообщил в пресс-релизе глава публичной политики Facebook в Индонезии Рубен Хаттари.

Facebook работает с Наблюдательным советом по выборам и Министерством связи и информатики Индонезии для проведения кампаний в Facebook. Они также проводят обучение сотрудников Агентства по надзору за выборами, чтобы те смогли выявить фальшивые новости и сообщать об этом в Facebook и Instagram.