Москва, 6 июля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. России следует дистанцироваться от торговой «войны» США и Китая, а вот к американским практикам защиты своих производителей и потребителей присмотреться внимательнее, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Китай ввел с 6 июля новые торговые пошлины на товары из США на сумму $34 млрд. В целом объём товаров, на которые будет распространяться эта мера, составит около $50 млрд. В Пекине подчеркнули, что такое решение принимается в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

В том, что США развязали очередную «войну», ничего странного нет. После Второй мировой войны они развязали множество войн, но их разрушительный характер удавалось до 1991 года сдерживать благодаря существованию СССР. После того как Советского Союза не стало, США продолжили эту линию, продолжили по нарастающей.

Одновременно усилилась пропаганда их исключительности и права на то, чтобы единолично определять судьбы народов нашей планеты. В этом деле Дональд Трамп, как мы хорошо знаем, не первопроходец. Вспомните, что на тему исключительности США говорили Буш-младший, Обама, соперница Трампа Клинтон и так далее. Всё это была одна и та же песня.

Обратите внимание, однако: Трамп у власти уже полтора года, но пока не развязал ни одной горячей войны. Это уже достижение. Поэтому давайте поможем ему громкими рассуждениями о том, насколько «варварски» он защищает интересы США, и порадуемся, что делает он это сугубо в экономической сфере.

Теперь собственно о свободе торговли.

У меня не вызывает сомнений, что навязывание отечественному народному хозяйству принципов свободного рынка стало после 1991 года большой бедой для него. В этом же ключе рассматриваю и состоявшееся насильственное вталкивание России в ВТО. Впрочем, что тут мое мнение — я опираюсь на экспертизу десятков крупнейших российских учёных. Был бы рад, если бы и наша страна «нарушила» навязанные ей нормы ВТО (именно в этом сегодня Китай обвиняет США).

Возможно, «свободная торговля и многосторонняя система» и «наносит ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и мешает процессу восстановления мировой экономики», как заявляют китайцы. Но мы, российские граждане, стоим перед лицом присутствия огромного количества низкокачественных китайских товаров на российском рынке.

Каждому из нас, думаю, на строительной базе или в магазине инструментов, а то и на продуктовом рынке приходилось самому задавать или слышать вопрос: «А это не китайское?» Да, китайское дешевле, но пусть дороже, но не китайское.

«Вот пусть покупатель и выбирает!» — скажут на это сторонники «свободного рынка». Беда в том, что дешёвое китайское выдаётся нечестными торговцами за некитайское. И это обычная практика.

Думаю, то же самое испытывают и жители США. Так что тезис китайского заявления о том, что в результате действий администрации США «пострадают не только обычные предприятия и потребители, это также в будущем нанесет вред интересам американских предприятий и жителей», воспринимается мной с большим сомнением. Ну, а заботу о том, чтобы не нанести вреда «безвинным транснациональным компаниям», оставлю вообще без комментария.

Надеюсь, наше правительство от этой торговой «войны» дистанцируется. А вот к американским практикам защиты своих производителей и потребителей присмотрится внимательнее.

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