Москва, 6 июля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. В начале июля по всей России прокатилась первая заметная волна протестов против предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста. Планы министров поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин заставили выйти на улицы десятки тысяч людей. Протесты распространяются по регионам несмотря на то, что в ряде крупных городов акции протеста не проводятся в связи с чемпионатом мира по футболу. 1 июля митинги состоялись в Сибири и на Дальнем Востоке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

В Перми, по данным местных информресурсов, митинг собрал 1000−1500 человек. В Саратове акции протеста прошли 1 и 3 июля численностью, по ряду оценок, около 500 человек. В Челябинске митинг против повышения пенсионного возраста собрал, по официальным данным, 400 участников, а в Кургане митинг, проведённый по инициативе «Яблока» и КПРФ, собрал более 500 протестующих. В Магадане на митинг пришло около ста человек. Аналогичные по размеру протестные акции проходили в Краснодаре, Тюмени, Ижевске, Иваново, Брянске и других городах. Типичные лозунги: «Не хочу умереть на работе», «Помоги государству — умри до пенсии!», «Заплачу налоги и умру до пенсии спокойно», «Пенсионная реформа — геноцид народа!»

Особо тщательная работа была проведена профсоюзами в Свердловской области, где удалось организовать волну массовых мероприятий против повышения пенсионного возраста, на которых присутствовали порядка двух тысяч человек. Так, митинги состоялись в Каменске-Уральском, Качканаре и Полевском.

Есть и экзотические формы протеста против повышения пенсионного возраста. Так журналист издания «Накануне.ру» отправился пешком из Тюмени в Екатеринбург. Свою акцию он назвал «Пешком домой, как до пенсии».

Большинство акций были согласованы с властями, но снова встречались и исключения — в Белгороде на не согласованном митинге 1 июля собралось около 200 человек. Организаторам митинга было отказано, так как за час до этого на его месте был согласован митинг сторонников пенсионной реформы (на который, впрочем, никто не пришёл).

Пожалуй, одной из наиболее заметных акций стал митинг в Омске на площади перед спортивно-концертным комплексом имени В. Н. Блинова — он получился по-настоящему массовым, собрав, по словам местных наблюдателей и самих участников акции, более 4,5 тыс. человек. Толпа скандировала «правительство в отставку», а выступавшие на сцене ораторы убеждали общественность в том, что «пенсионная реформа проводится в интересах лишь определённой группы людей». В толпе встречались люди с флагами «Яблока», КПРФ, ЛДПР. Между активистами даже возник небольшой внутренний конфликт: координатору штаба Алексея Навальногоне дали выступить на сцене из-за чрезмерной авторитарности сторонников блогера, которые хотели, чтобы «митинг, заявленный шестью гражданами, представителями разных политических партий, полностью превратился в митинг штаба Навального».

Следует отметить, что выступавшие на сцене с досадой отметили нежелание представителей власти замечать гражданские протесты: митинги не получают должного освещения, а региональные чиновники и депутаты от правящей партии избегают предметного обсуждения вопроса.

И действительно, 5 июля, уже после протестной акции, в Омске прошло последнее перед каникулами пленарное заседание заксобрания, в ходе которого парламентариям удалось успешно «замять» обсуждение повышения пенсионного возраста. Несмотря на то, что два депутата от ЛДПР и КПРФ анонсировали свои выступления под конец заседания в блоке «Разное», конструктивного обсуждения реформы так и не сложилось, и теперь вопрос получит новый шанс на огласку в заксобрании уже в сентябре…

«Изнывая от предвкушения бурной дискуссии, журналисты кое-как пережили 19 вопросов повестки дня и в 20-м блоке «Разное» получили… форменное разочарование. Никакого побоища оппозиции, отстаивающей народные интересы, и правящей партии, придерживающейся осторожного нейтралитета, не вышло», — сообщило местное издание.

И это несмотря на то, что те же представители КПРФ перед этим обвиняли «Единую Россию» в замалчивании вопроса, а на заседании 5 июля обещали вместе с поддержавшими их депутатами от ЛДПР «серьёзно обсудить предстоящую пенсионную реформу».

Впрочем, как бы то ни было, купировать протест на уровне регионов всё равно не удаётся, причём чем более упорно власти игнорируют недовольство, тем большим негодованием отвечает население: неспроста в соцсетях активно обсуждают слухи о том, что в Омскую, Челябинскую и Курганскую область вылетели «московские кураторы», чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля из-за нахлынувших протестов. При этом наиболее сложным, похоже, выглядит положение именно омского врио губернатора Александра Буркова, особенно в свете грядущих выборов в регионе осенью 2018 года.

В ряде субъектов разногласия во власти по вопросу повышения пенсионного возраста проступили ещё более явно, кое-где губернаторы даже не побоялись в открытую пойти против инициативы федерального центра. В тех субъектах, где осенью ожидаются выборы, вслед за Омском стараются избегать на летний период темы пенсионной реформы. В целом же, несмотря на то, что заксобрания, как правило, выражают лояльность федеральному центру, без конфликтов и странных инцидентов не обходится даже в рядах самой «Единой России».

Так, скандальный характер обрела отставка главы ярославского регионального отделения «Единой России» Михаила Боровицкого. По данным региональных СМИ, причиной послужило то, что Ярославская областная дума, спикером которой он является, направила в Госдуму обращение о необходимости дополнительной проработки пенсионной реформы.

Губернатор Иркутской области от КПРФ Сергей Левченко подготовил отрицательный отзыв на правительственный законопроект и заявил, что повышение пенсий следует добиваться увеличением производительности труда, а федеральное правительство идёт «неправильным путём», выбрав для повышения пенсий «не совсем корректный метод».

В Республике Хакасия горсовет города Абакана потребовал от Верховного совета официально дать отрицательный отзыв на законопроект. В Волгоградской области в ходе обсуждения в облдуме дошло до скандала в связи с саботажем рассмотрения постановления по законопроекту о повышении пенсионного возраста:

«Они же не могут ничего сделать по-людски. Наша фракция проект постановления по законопроекту внесла на рассмотрение комитета Волгоградской областной думы еще 21 июня. И на протяжении нескольких дней нам рассказывали, что не могут собрать для его рассмотрения профильный комитет, потому что нет кворума», — рассказал депутат Волгоградской областной думы от КПРФ Михаил Таранцов.

По его словам, в отличие от коллег из «Единой России» коммунисты предлагали принять обращение в адрес правительства и Государственной думы с требованием не допустить повышения пенсионного возраста.

Критически о «пенсионном манёвре» высказался и врио главы Магаданской области, экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов. На трёхсторонней региональной комиссии он просил Москву исключить повышение пенсионного возраста в его регионе. Он подчеркнул, что пенсионная реформа должна учитывать особенности проживания в условиях Крайнего Севера и пообещал отстаивать интересы жителей Магаданской области до конца.

Впрочем, 4 июля депутаты областной думы, несмотря на все заявления и прения, проголосовали за то, чтобы внести «проправительственный» проект постановления для включения в повестку заседания думы. Профсоюзы выступили резко против закона, однако председатель думы Сергей Абрамов заверил, что решение станет «уникальной возможностью для привлечения трудовых кадров в регион». Таким образом, проект постановления будет вынесен на пленарное заседание областной думы, и, скорее всего, будет принят именно в таком виде.

Практически комичная ситуация сложилась в Сахалинской области. Недавнее заседание регионального заксобрания вызвало у местной общественности бурю эмоций. В соцсетях депутатов, которые совсем недавно клялись не голосовать за одобрение закона, уличили в переходе на диаметрально противоположную позицию в обмен на депутатскую зарплату:

«В Облдуме стремительно создали новый комитет по экологии и добавили 2 оплачиваемых депутатских ставки. Главой комитета стал депутат Евгений Лотин (в кулуарах он неоднократно говорил, что пенсионная реформа антинародна), а его замом — Артём Круглик (бывший член Общественной палаты). Оба проголосовали «за» одобрение». Ещё одну ставку получила депутат (бывшая коммунистка) Наталья Ждакаева. Она воздержалась от голосования. А вот уже не первый созыв претендующая на депутатскую зарплату Светлана Иванова снова осталась ни с чем. Может, потому что пенсионную реформу не поддержала?»

В Татарии Госсовет пока просто отказывается созвать специальное заседание по вопросу пенсионной реформы. Решила не направлять отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста до осенней сессии и Мосгордума. Наиболее странным проходило обсуждение в Чувашии — как сообщали местные СМИ, на заседании двух профильных комитетов Госсовета, созванном в авральном порядке для обсуждения пенсионной реформы, часть фракции «Единой России» просто отсутствовала, а по итогам мероприятия депутаты решили вовсе не публиковать в соцсетях материалы с заседания.

Разумеется, и в тех регионах, где депутаты из «Единой России» смогли без особых проблем проголосовать по закону о повышении пенсионного возраста, без скандалов не обошлось. Одним из наиболее ярких и радикальных выступлений от оппозиционных депутатов отметилась Новгородская область, где совет областной думы коллегиально принял решение голосовать по проекту федерального закона без какого-либо обсуждения. Оппозиционные депутаты в ответ отчаянно указывали на рост социального напряжения в обществе, где ситуация «уже накалена до предела».

«Даже спичку подносить не надо. Поддерживая законопроект, вы что, хотите керосина туда плеснуть? А вы революции не боитесь? Вы не боитесь, что люди возьмутся за топоры и за вилы, придут, и нас на вилах из этого зала вынесут? Совет бесплатный: если сегодня «Единая Россия» поддержит этот проект, на выборы-то не ходите больше — всё равно проиграете», — заявил Михаил Караулов («Справедливая Россия»).

Как бы то ни было, но опасения за результаты осенних выборов определённо высказываются не напрасно: в крупных и не очень городах России идёт активная подготовка к общенациональной акции протеста в середине июля, не спадает эмоциональный накал и в интернет-пространстве и СМИ.

Не помогает делу официальной агитации и то, что 5 июля депутаты Госдумы рассказали о размере своих будущих пенсий — прямо в разгар столь непопулярного «пенсионного манёвра»! Особенно иронично воспринимается заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что цель публикации заключается в опровержении порочащих депутатов спекуляций по теме: «На информационных ресурсах придумывают, говоря о том, что это (пенсия депутатов) сотни тысяч рублей. Это не так».

Что ж, на практике наблюдатели восприняли новость скорее как издёвку: депутат, занимавший должность от 5 до 10 лет, в итоге будет получать 46,6 тыс. рублей, а тот, кто проработал более двух созывов (более 10 лет) — 63,5 тыс. Типичная реакция:

«Вся эта история с пенсиями уже похожа на травлю, сначала повышают пенсионный возраст, потом напоминают, что пенсия у тебя всего 12 тыс., а теперь депутаты публикуют свою пенсию».

А издание «Тайга.инфо» на этой волне и по случаю поддержки красноярскими единороссами закона о повышении пенсионного возраста не поленилось посчитать, что проголосовавшие «за» в красноярском заксобрании единороссы заработали в 2017 году в общей сложности более 186 млн рублей. В общем, опубликованные данные о доходах и пенсиях депутатов оказались определённо неплохим инфоповодом для того, чтобы подлить лишнего масла в огонь.

А подливать определённо есть куда: в информационном пространстве активно обсуждается тема возраста дожития, средней продолжительности жизни по конкретным регионам и другие демографические показатели, о которых правительство предпочло деликатно умолчать, но которые первым же делом не поленились достать пользователи из статистики «Росстата».

Так, продолжительность жизни в 47 регионах России короче, чем предложенный пенсионный возраст. Дольше всех живут в республике Ингушетия, Москве, Республике Дагестан, Северо-Кавказском ФО, а остальные регионы едва перекрывают этот рубеж на один-два года. И регионы, которые больше всего пострадают от правительственных мер, отреагировали на повышение пенсионного возраста очень чутко, что называется, со знанием дела, насущными и предельно конкретными лозунгами.

«Благодаря пенсионной реформе, проводимой правительством РФ, до пенсии не доживут 30% женщин и 50% мужчин, жителей нашей республики», — говорится в призыве на митинг в Петрозаводске.

Тем временем сторонники повышения пенсионного возраста в медийном пространстве не просто не подпускают к себе носителей альтернативной точки зрения, но — что удивительно — иногда считают необходимым их даже уязвить! Не так давно российский журналист и телеведущий Михаил Леонтьев вызвал практически вспышку ярости своим заявлением о том, что «единственное, в чём можно обвинить правительство — что это сделано сейчас, а не 20 лет назад». А также о том, что «идея труда как тяжкой повинности, а праздности как вожделенного состояния, ради которого надо непрерывно увеличивать продолжительность (жизни?) — крайне сомнительна» и вообще «нормальному человеку свойственно трудиться, пока здоровье позволяет».

Реакция последовала вполне предсказуемая:

Кто такое бесплатно скажет? За очень большие деньги только записывают всю страну в личные враги.﻿

Хорошо, Леонтьев, но тогда и смысла нет отдавать 20% от зарплаты всю жизнь. Вообще народу власть зачем? Кормить её??﻿

Однако, надо же было что-то ляпнуть пропагандистского. Хотя мог бы «ляпнуть» не конкретный бред. На минутку: все эти деньги заработаны и отбирать их под предлогом «ты не бедный» — конкретный бред. Даже если и отбирать с такой формулировкой, то следующим шагом должно быть перераспределение в пользу малоимущих. А у нас похоже самыми малоимущими являются олигархи, попавшие под санкции.﻿

Прошло всего несколько недель кампании за повышение пенсионного возраста, но изумлённая публика уже обнаружила, что потенциальные пенсионеры чуть ли не прямым текстом называются лентяями, сидящими на шее государства, а пенсии за 50 тыс. рублей, оказывается, должны снять все вопросы общественности с народных избранников. Сможет ли увенчаться успехом такого рода агитация — вопрос риторический.