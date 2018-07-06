Вашингтон, 6 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В ответ на развязанную США торговую войну Китай может не только ввести ответные пошлины, которые ударят по политической базе действующей власти, но и сформировать антиамериканский альянс, в который войдут даже страны, имеющие с Пекином напряженные отношения, пишет Кэтрин Рэмпелл в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Администрация президента США Дональда Трампа должна ввести 6 июля в одностороннем порядке пошлины на китайскую продукцию общей стоимостью $34 млрд. Более того, сам Трамп указывал на то, что впоследствии будут введены дополнительные меры, которые затронут китайский импорт на миллиарды долларов.

При этом такие меры могут по большей части оказаться неощутимыми для китайских компаний, сказавшись тем не менее негативно прежде всего на США или международных компаниях, работающих в КНР. Несмотря на это, правительство Китая посчитает нужным ответить на действия Белого дома, пойдя на два шага.

Так, Пекин готов ввести ответные пошлины на американские товары, которые производятся по большей части в штатах, голосовавших за Трампа. В этот список войдут соевые бобы, автомобили, свинина, молочная продукция и другие товары. Важно отметить, что вводятся они в ответ на американские пошлины. И это неслучайно, поскольку Пекин хочет казаться стороной не нападающей, а отвечающей.

Благодаря своему образу пострадавшей страны, которую хотят изолировать США, Пекин может собрать под свои знамена и других жертв развязанной Вашингтоном торговой войны. В результате стоит ожидать формирования антиамериканского альянса. Так, Китай уже, по некоторой информации, призвал ЕС выступить с совместным заявлением против торговой политики Трампа. В июне китайские власти также осудили торговую войну Трампа и призвали все страны «принять совместные меры, решительно положив конец этому устаревшему и регрессивному поведению».

Этот курс Пекина повторяет стратегию, которую планировали использовать в Вашингтоне для сдерживания Китая. До введения пошлин администрацией США Белый дом стремился к тому, чтобы взять под свое крыло все страны, пострадавшие от торговых барьеров и воровства интеллектуальной собственности со стороны КНР. Для этого создавалось и соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Но Трамп вышел из него одним из первых своих указов. И с тех пор он прилагает самые активные усилия для того, чтобы оттолкнуть почти всех союзников Вашингтона.

И хотя страны ЕС, по некоторым данным, пока отвергли предложения Пекина, очевидно, что склонность к односторонним решениям и пренебрежение правилами международной торговли дали Китаю возможность, прежде для него недоступную. К тому же своими капризами Трамп подтолкнул такие страны, как Индия и Япония, у которых с КНР до этого сложились напряженные отношения, в объятия Пекина. Трамп также вдохнул жизнь в переговоры по Всестороннему региональному экономическому партнёрству, в которых США, в отличие от Транстихоокеанского партнерства, не участвуют.

Напомним, с 6 июля Китай введет новые торговые пошлины на товары из США на сумму $34 млрд. В целом объём товаров, на которые будет распространяться эта мера, составит около $50 млрд. В Пекине подчеркнули, что такое решение принимается в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.