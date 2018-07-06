Иркутск, 6 июля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Пожары в сибирских лесах в 2018 году достигли рекордных масштабов. Только в одной Иркутской области сегодня, 6 июля, действует 59 пожаров на площади 90 898 гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay Пожар в лесу

Причём, по данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, по типу все пожары относятся к низовым, а значит потушить такие можно было бы гораздо интенсивнее и легче, чем верховые. Но, согласно законодательству, власти могут отказаться от тушения, если очаги возгорания не угрожают населенным пунктам или объектам экономики. Также пожары приобретают статус «отказников», если стоимость их тушения превысит нанесенный ущерб (решение принимает региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Причём, судя по сообщению greenpeace.org, горящий лес на произвол судьбы бросаюсь не только в Приагнарье. Помимо Иркутской области, пожары-отказники (91%) действуют в Красноярском крае иЯкутии.

К примеру, утром 4 июля на территории России горело 1,32 миллиона гектаров леса. Это в пять раз больше, чем площади столиц всех стран, которые сборная России обыграла на чемпионате мира по футболу. А с начала 2018 года огнём пройдено 10 миллионов гектаров леса — это пятая часть Испании, территория сопоставимая с площадью 14 миллионов футбольных полей. Для России это один из рекордных показателей с начала века. Ещё больше горело только в 2003 и 2008 годах, отмечают экологи.

По их мнению, эта ситуация окажет особенно сильное воздействие на климат.

«На спутниковых снимках отчётливо видно как шлейф дыма сибирских пожаров достигает арктических широт — это признак серьёзной угрозы климату нашей планеты. Сильные лесные пожары приводят к выбросам в атмосферу так называемого чёрного углерода или, попросту, сажи — мелких чёрных частиц, которые, оседают на арктических льдах и провоцируют быстрое таяние», — пояснил руководитель международного противопожарного проекта Гринпис Антон Бенеславский.

Напомним, что по действующему федеральному законодательству региональные власти действительно могут не тушить лесные пожары. По словам мэра забайкальского города Бодайбо Евгения Юмашева, эта норма была принята в 2015 году, когда в районе озера Байкал бушевали катастрофические лесные пожары.

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