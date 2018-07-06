Москва, 6 июля, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Фильм «Человек-муравей и Оса» стартовал в российском прокате лучше, чем первая картина режиссёра Пейтона Рида, посвященная этим супергероям. Об этом 6 июля сообщил портал Кinobusiness.

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Согласно неофициальным и предварительным данным, в четверг, 5 июля 2018 года, ленте удалось собрать в российских кинотеатрах около 96 млн рублей. Общая выручка составила около 142 млн рублей. Эксперты отмечают, что это вдвое превышает результаты четверга прошлой недели (29 июня 2018 года). В общей кассе на долю фильма Рида пришлось примерно две трети.

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Напомним, картина «Человек-муравей и Оса» является продолжением фильма «Человек-муравей», вышедшего на большие экраны в 2015 году. Тогда картине удалось собрать в России около $10,2 млн, её посмотрели более 2,7 млн зрителей.